Allegri sotto accusa, Tmw gli dà 5: “Baricentro basso e la strategia Genoa non funziona”

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Massimiliano Allegri perde l'esordio stagionale allo Stadio Maradona. Il Napoli soffre il Como per lunghi tratti della partita: la squadra di Cesc Fabregas, come suo solito, mantiene il possesso palla e grazie ad un pressing alto e riaggressione immediata concede poco campo agli azzurri. Ci sono state comunque diverse occasioni interessanti, ma non sono bastate al Napoli per portare a casa dei punti.

A commentare la il piano gara di Max Allegri è TuttoMercatoWeb, che gli dà un'insufficienza nelle pagelle: "Con Fabregas è una sfida generazionale, tra due filosofie di gioco opposte. Si mette col baricentro basso ad attendere il Como e prova a far male in ripartenza, ma stavolta i suoi principi non pagano e la strategia anti-Genoa, con la qualità inserita nel secondo tempo, non funziona. Meglio gli avversari nella prestazione".