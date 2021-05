Cavani vs Albiol: la finale di Europa League sarà tinta anche d'azzurro

La finale di Europa League che si disputerà a Danzica il prossimo 26 maggio vedrà protagoniste Manchester United e Villarreal. Gli inglesi hanno avuto la meglio della Roma e uno dei principali protagonisti del passaggio del turno è stato sicuramente Cavani. Il Matador, con una doppietta sia all’andata che al ritorno, ha steso i giallorossi. Passano gli anni ma il suo istinto da killer rimane quello di dieci anni fa.

Nell’altra semifinale, ad avere la meglio è stato il Villarreal, che dopo il 2-1 dell’andata contro l’Arsenal, al ritorno ha imposto lo 0-0 agli inglesi, passando così il turno. In questo caso, Raul Albiol, è stato uno dei migliori in campo. L’ex Napoli è il leader carismatico della difesa del Villarreal. Non ha sbagliato una lettura in una partita tiratissima fino alla fine. La finale di Europa League, dunque, avrà tra i protagonisti principali anche due giocatori ex Napoli che hanno fatto la storia e lasciato il segno nella società partenopea.