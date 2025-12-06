Prima pagina

CdS: "Il Napoli a McT, l'ultimo dei FabFour"

di Antonio Noto

Nell'edizione odierna, il Corriere dello Sport, in vista di Napoli-Juventus, dedica spazio di spalla in prima pagina a Scott McTominay, l'ultimo dei titolarissimi ancora a disposizione di Antonio Conte: "Il Napoli a McT, l'ultimo dei FabFour". In apertura il derby lombardo tra Inter e Como: "Cesc test".

In taglio alto spazio al Sorteggio di Mondiali 2026: "Rino, dai che ci aspettano. Se l'Italia va al Mondiale trova il Canada, il Qatar e la Svizzera". In taglio basso il ritorno da avversario all'Olimpico dell'ex bomber della Lazio Ciro Immobile: "Olimpico, il regno di Ciro". Di seguito la prima pagina integrale.