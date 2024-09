Prima pagina Cds: "La marcia di Lukaku, Napoli sogna la vetta"

Genoa, Monza e Milan. Sono queste le partite in cui l'Inter di Simone Inzaghi, campione d'Italia in carica, ha rallentato visibilmente la sua marcia in campionato e l'ha portata ad avere solo 8 punti in campionato dopo 5 partite di Serie A. "Dalle stelle allo stallo", intitola in prima pagina Il Corriere dello Sport.

Intanto i Friedkin sonno diventati ufficialmente i proprietari di un'altra squadra, oltre alla Roma, ossia l'Everton. Mentre il Napoli sogna il tetto della classifica con i numeri di Romelu Lukaku, la Juventus cerca una soluzione al rebus attaccanti e centrocampo. Nella giornata di ieri, invece, bloccata Atalanta-Como: scelta la nuova data per il recupero del match.

Napoli - La marcia di Lukaku, Napoli sogna la vetta.