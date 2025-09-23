Prima pagina Cds: "Napoleader. Conte in fuga a +2 sulla Juve"

"Napoleader": così titola oggi in prima pagina il Corriere dello Sport. I campioni vincono 3-2 contro il Pisa, ma nel finale soffrono. Il Napoli, grazie al successo sui toscani, stacca la Juve: primo a +2. Quarto successo di fila: sblocca Gilmour, Nzola segna su rigore, parla di Spinazzola e poi colpisce Lucca. Inutile lampo di Lorran.

Si parla anche del Pallone d'Oro che, per l'edizione del 2025, ha visto trionfare Dembélé. Premiato dunque l'asso del PSG, protagonista di una seconda parte della scorsa stagione letteralmente da urlo (dove ha aiutato la sua squadra a vincere tutto). Yamal secondo, Donnarumma nono. Il titolo in taglio alto nella prima pagina del quotidiano è: "Pallone d'Oro, il trionfo di Dembélé".