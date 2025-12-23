Cremonese-Napoli, trasferta aperta ai residenti in Campania! Biglietti Settore Ospiti: info e costi
Il prefetto di Cremona e l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive hanno dato il via libera alla vendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio Zini, in vista della sfida tra Cremonese e Napoli in programma domenica 28 dicembre. Una decisione arrivata dopo ore di incertezza, visto che inizialmente la vendita dei tagliandi era stata sospesa, un passaggio che spesso anticipa un divieto di trasferta. Questa volta, però, non è stato imposto alcun blocco ai residenti in Campania. Resta soltanto la consueta limitazione legata al possesso della tessera del tifoso.
Di seguito la circolare dell'Oservatorio nazionale:
- vendita dei biglietti settore ospiti ai soli sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva SSC Napoli
- vendita dei biglietti per gli altri settori dello stadio, ad esclusione del settore ospiti, ai soli residenti nella Provincia di Cremona ovvero ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione della US Cremonese
- incedibilità dei titoli d’ingresso;
- implementazione del servizio di stewarding;
- rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.
La vendita dei biglietti per il settore ospiti inizierà alle ore 10 di domani, mercoledì 24 dicembre, e terminerà sabato 27 dicembre ore 19. Il Settore Ospiti denominato “Curva Nord” permette una capienza pari a 2.425 persone. Di seguito i prezzi dei biglietti.
Settore ospiti: 30,00 euro
Giovani (14-18 anni): 20,00 euro
Junior (4-14 anni): 15,00 euro
Dove acquistare i biglietti? Online sul sito: https://sport.ticketone.it. I tifosi ospiti potranno prenotare un parcheggio nei pressi dello Stadio Zini oppure pagare al momento dell’arrivo in caso i posti siano ancora disponibili. I cancelli saranno aperti da 5 ore prima del fischio d’inizio a 2 ore dal termine della gara.
