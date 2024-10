Prima pagina Cds: "Scende la Juve: - 7 dal Napoli. Atalanta terza"

"Scende la Juve" è il titolo scelto oggi dalla prima pagina del Corriere dello Sport, che si sofferma sul sesto pareggio in Serie A della squadra di Motta, bloccata ieri in casa dal Parma sul 2-2 che la allontana dalla vetta. Tengono il passo, invece, sia l'Inter che l'Atalanta: i nerazzurri vincono 3-0 a Empoli, i bergamaschi passano 2-0 in casa contro il Monza. Nel taglio basso si parla invece delle partite in programma oggi.

Serie A - Scende la Juve: Thiago, sesto pari. Ora Gasp è terzo. Inter a -4 da Conte. Roma, Juric contro tutti. Lazio a caccia del tris.