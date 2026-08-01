Centenario, da Di Lorenzo-Bruscolotti a Neres-Careca: i duetti con le leggende

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Festa del Centenario del Napoli: attesi i duetti tra campioni del passato e della squadra di Allegri.

Questa sera Piazza del Plebiscito sarà il cuore delle celebrazioni per il Centenario del Napoli con l'evento "Napoli 100", che vedrà protagonisti il presidente Aurelio De Laurentiis, le istituzioni, le leggende del club e diversi calciatori della squadra di Massimiliano Allegri. La serata sarà un viaggio attraverso un secolo di storia azzurra, con momenti dedicati ai protagonisti che hanno scritto le pagine più importanti del club.

Le coppie tra passato e presente protagoniste della serata

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Repubblica, uno dei momenti più attesi sarà quello dei duetti tra le icone del Napoli di ieri e i protagonisti della squadra attuale, abbinati per ruolo e caratteristiche tecniche. Sono previste le coppie Di Lorenzo-Bruscolotti, Vergara-Hamsik, McTominay-Alemao e Neres-Careca. Attesa anche la presenza di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, che avrebbero anticipato il rientro dalle vacanze per prendere parte alla grande festa dedicata ai cento anni di storia del club azzurro.