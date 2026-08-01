Cristina Dell'Anna: "Sempre orgogliosa della mia Napoli, non si riesce mai a capirla"
L'attrice napoletana Cristina Dell'Anna, ormai volto noto anche degli impegni istituzionali del Napoli, è stata protagonista del video dedicato ai cento anni del club azzurro. L'attrice ha rilasciato alcune parole su cosa significhi Napoli per lei:
"Essere il volto di Napoli è motivo di orgoglio innanzitutto, perché quando sono all’estero, io dico che sono napoletana, sento il sangue ribollire nelle vene e so che porto con un’identità forte che mi segna da sempre. Perché nascere a Napoli vuol dire nascere in un angolo di mondo diverso da tutto il resto: anche da donna che è tornata alle sue radici ho rivisto e riscoperto Napoli sotto una luce completamente nuova. È proprio una voce che ti chiama da dentro. Io ricordo solo una volta di aver provato a spiegare che cosa vuol dire una persona che non era napoletana, cosa vuol dire Napoli e io ricordo di aver di averci pensato un attimo e aver capito che Napoli è in mezzo alle cose e tra le luci della sera e l’alba e il sole che sta appena salendo, ma ancora non è del tutto su. Napoli è in mezzo alle cose e per questo non riesci a capirla, ma fino in fondo a meno che tu non sia napoletano Napoli è un po’ è un atto di fede persino nella logica ci deve essere fede. Napoli è esattamente questo. P cient anne e pure e chiu!".
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