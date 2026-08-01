Cristina Dell'Anna: "Sempre orgogliosa della mia Napoli, non si riesce mai a capirla"

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L'attrice volto del video dedicato ai 100 anni ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale social del Napoli su cosa significhi la città per lei.

L'attrice napoletana Cristina Dell'Anna, ormai volto noto anche degli impegni istituzionali del Napoli, è stata protagonista del video dedicato ai cento anni del club azzurro. L'attrice ha rilasciato alcune parole su cosa significhi Napoli per lei:

"Essere il volto di Napoli è motivo di orgoglio innanzitutto, perché quando sono all’estero, io dico che sono napoletana, sento il sangue ribollire nelle vene e so che porto con un’identità forte che mi segna da sempre. Perché nascere a Napoli vuol dire nascere in un angolo di mondo diverso da tutto il resto: anche da donna che è tornata alle sue radici ho rivisto e riscoperto Napoli sotto una luce completamente nuova. È proprio una voce che ti chiama da dentro. Io ricordo solo una volta di aver provato a spiegare che cosa vuol dire una persona che non era napoletana, cosa vuol dire Napoli e io ricordo di aver di averci pensato un attimo e aver capito che Napoli è in mezzo alle cose e tra le luci della sera e l’alba e il sole che sta appena salendo, ma ancora non è del tutto su. Napoli è in mezzo alle cose e per questo non riesci a capirla, ma fino in fondo a meno che tu non sia napoletano Napoli è un po’ è un atto di fede persino nella logica ci deve essere fede. Napoli è esattamente questo. P cient anne e pure e chiu!".