Euro 2032, in corsa anche Palermo: formalizzata candidatura a città ospitante

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Palermo presenta alla FIGC la candidatura a Euro 2032: nuovo Barbera al centro.

Palermo ha formalmente trasmesso alla FIGC la propria candidatura per diventare una delle cinque città italiane che ospiteranno UEFA Euro 2032. Al centro del dossier c'è il progetto di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera, sviluppato dal Palermo FC insieme allo studio internazionale Populous e in collaborazione con Turner & Townsend. L'obiettivo è trasformare l'impianto in una moderna infrastruttura urbana, sostenibile e aperta alla comunità durante tutto l'anno, mettendo al centro l'esperienza dei tifosi.

Nuovo Barbera, ora la candidatura passa al vaglio di FIGC e UEFA

La presentazione rappresenta un passaggio fondamentale di un percorso portato avanti dal Palermo FC con il sostegno di City Football Group e attraverso il confronto con Comune di Palermo, Regione Siciliana, istituzioni nazionali, FIGC e UEFA. Il progetto può contare inoltre sul supporto di importanti realtà bancarie e punta a lasciare alla città un'eredità che vada ben oltre l'eventuale organizzazione degli Europei. Con la trasmissione del dossier si apre ora la fase delle valutazioni. La candidatura sarà sottoposta ai successivi passaggi presso la FIGC e gli organi UEFA fino alla scelta definitiva delle cinque città italiane ospitanti di Euro 2032. Palermo punta sulla riqualificazione del Barbera non soltanto per riportare il grande calcio internazionale in città, ma per dotarsi di un'infrastruttura destinata a incidere sul futuro del club e dell'intero territorio.