Italia, il nuovo ciclo di Mancini parte dai giovani: tutti i talenti per rilanciare la Nazionale

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Da Leoni a Vergara e Camarda: i giovani su cui Mancini può costruire l'Italia.

Con il ritorno di Roberto Mancini in panchina e l'arrivo di Claudio Ranieri come direttore tecnico, prende forma il nuovo corso della Nazionale italiana. Il dibattito sulla presunta carenza di talenti resta aperto, ma osservando le nuove generazioni le alternative non mancano. Secondo Tmw, tra i pali Gianluigi Donnarumma rimane il principale punto di riferimento, con Marco Carnesecchi, Guglielmo Vicario e Alex Meret alle sue spalle. Ancora più ampia la scelta in difesa, dove Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Giorgio Scalvini e Alessandro Buongiorno possono rappresentare l'ossatura del reparto, mentre Giovanni Leoni e Honest Ahanor sono tra i giovani da seguire con maggiore attenzione. A centrocampo le certezze sono Sandro Tonali, Nicolò Barella e Nicolò Fagioli, ma resta soprattutto da individuare un regista stabile: Nicolò Rovella, Samuele Ricci, Luca Lipani e Gianluca Gaetano sono alcuni dei profili che possono entrare nelle valutazioni del nuovo ct.

Da Vergara a Camarda, Mancini cerca i talenti per l'attacco

Le maggiori incognite riguardano il reparto offensivo e in particolare gli esterni, dove l'Italia deve trovare calciatori capaci di creare superiorità e incidere con continuità. Federico Chiesa e Giacomo Raspadori rappresentano opzioni già conosciute, mentre Mattia Liberali e Antonio Vergara possono diventare risorse interessanti nel percorso di rinnovamento. Maggiore abbondanza al centro dell'attacco, con Pio Esposito, Moise Kean e Mateo Retegui ai quali si aggiunge Francesco Camarda, uno dei talenti più promettenti della nuova generazione. Il materiale su cui lavorare, dunque, non manca: la vera sfida per Mancini e per l'intero movimento sarà accompagnare questi giovani nella crescita, garantendo loro spazio e continuità anche nei club per costruire una Nazionale nuovamente competitiva nel lungo periodo.