Video Centenario Napoli, spettacolo degli ultras: il corteo arriva alla Rotonda Diaz

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Grande atmosfera a Napoli: il corteo degli ultras raggiunge la Rotonda Diaz per il Centenario.

È già grande festa a Napoli in vista del Centenario del club azzurro. Migliaia di tifosi hanno partecipato al corteo organizzato dagli ultras, trasformando le strade della città in un lungo serpentone azzurro tra bandiere, cori e momenti dedicati alla storia e alla passione per il Napoli.

Il corteo raggiunge la Rotonda Diaz

Il corteo degli ultras ha raggiunto la Rotonda Diaz, uno dei punti scelti per celebrare l'avvicinamento allo storico traguardo dei 100 anni del club. L'atmosfera è quella delle grandi occasioni, con tantissimi sostenitori radunati sul lungomare per proseguire i festeggiamenti. Una serata che anticipa le celebrazioni ufficiali del 1° agosto, data simbolo della storia azzurra, e che testimonia ancora una volta il fortissimo legame tra il Napoli, i suoi tifosi e la città. Di seguito le immagini raccolte dai nostri inviati.