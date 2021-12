Cento vittorie in Champions per Ancelotti: cinque le ha ottenute col Napoli

Contro l'Inter ha ottenuto la sua centesima vittoria in Champions League come allenatore. Carlo Ancelotti festeggia insieme al suo Real Madrid, che lo ha voluto omaggiare con un regalo: una maglia personalizzata con la scritta "100 victorias Champions" e le firme di tutti i componenti della rosa. L'ex tecnico di Milan e Napoli ha celebrato sui social questo traguardo: "È un privilegio celebrare le 100 vittorie in Champions League e un onore farlo come allenatore del Real Madrid".