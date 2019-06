Centro giovanili a Sant'Antimo, il sindaco: "Presto nuovo incontro con ADL. Struttura da 5 ettari senza rivali..."

Aurelio 'chiama' Aurelio. I due si sono già incontrati e continueranno a discutere anche prossimamente. Il nuovo centro sportivo della Ssc Napoli potrebbe sorgere a Sant’Antimo ed il sindaco Aurelio Russo oggi rilancia ai microfoni di Teleclubitalia: “Nei prossimi mesi ne vedremo della belle, ne sono sicuro”. Il progetto attualmente sembra molto più concreto rispetto all'ipotesi della vicina Melito con le voci degli ultimi mesi. Qui, a Sant'Antimo, De Laurentis troverebbe infatti già una struttura sportiva di livello che la società ben conosce visti i precedenti con la Primavera azzurra. Il lavoro di rilancio del centro sportivo dell’amministrazione comunale è già partito e oggi c’è stata la consegna delle chiavi del palazzetto dello sport alla Pallacanestro Partenope, neo promossa nella seconda divisione di basket.

Per l’occasione il primo cittadino si è soffermato sul discorso aperto con Adl, pare già dall’estate scorsa con un incontro segreto. “All’interno di questo centro ci sono albergo, piscina, palestra e campo di calcio. Siamo pronti a mettere il centro calcistico a disposizione del Napoli. - ha aggiunto Russo a Tci - Cosa manca per l’accordo? Presto ne parleremo di nuovo insieme io ed il presidente De Laurentis. Per i servizi offerti io credo che questo centro non abbia rivali in Campania. Parliamo di 5 ettari dove nei prossimi mesi arriveranno anche dei campi di tennis. Sono convinto che lui possa continuare ad investire su questa struttura. Sono convinto che con la mentalità imprenditoriale caratteristica della presidente, che ha con me il nome in comune, sicuramente ne vedremmo della belle nei prossimi mesi”.