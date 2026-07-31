Video Centenario Napoli, corteo in movimento: migliaia di tifosi verso la Rotonda Diaz

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Corteo azzurro in movimento a Napoli: migliaia di tifosi verso la Rotonda Diaz.

È iniziata la grande festa per i 100 anni del Napoli. Il corteo azzurro è in movimento nel centro della città, con tantissimi sostenitori pronti a celebrare il Centenario del club partenopeo. Strade e piazze si stanno progressivamente riempiendo di colori, bandiere e cori dedicati alla squadra.

Migliaia di tifosi attesi alla Rotonda Diaz

Il cuore dei festeggiamenti si sposterà a breve verso la Rotonda Diaz, dove sono attese migliaia di persone per celebrare insieme lo storico traguardo dei cento anni del Napoli. Una giornata destinata a trasformarsi in una grande festa popolare, con la città pronta a rendere omaggio alla storia e alla passione per i colori azzurri. Di seguito le immagini raccolte dai nostri inviati.