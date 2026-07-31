Festa ultrà per il Centenario: ecco tutti gli ospiti presenti alla Rotonda Diaz

vedi letture

Proseguono le celebrazioni per il Centenario del Napoli, con la grande festa organizzata dai gruppi organizzati dei tifosi alla Rotonda Diaz, in contemporanea con l'evento promosso dalla SSC Napoli in Piazza del Plebiscito. Secondo quanto anticipato dall'edizione odierna de La Repubblica, sul palco della manifestazione dei tifosi saliranno numerosi protagonisti della storia azzurra, tra ex calciatori, artisti e volti noti legati ai colori partenopei.

Da Bruscolotti a Clementino: tanti ospiti per celebrare i 100 anni

Come riporta La Repubblica, hanno già confermato la loro presenza Giuseppe Bruscolotti, Gianni Improta, Gennaro Iezzo, Francesco Montervino, Roberto "El Pampa" Sosa, Emanuele Calaiò, Pino Taglialatela e Diego Maradona Jr.. Insieme a loro parteciperanno anche Alessandro Siani, Maurizio de Giovanni e il rapper Clementino, oltre ad altri tifosi illustri. L'appuntamento accompagnerà i sostenitori azzurri fino alla mezzanotte, momento simbolico in cui saranno celebrati i primi cento anni di storia del Napoli.