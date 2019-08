Champions League, pioggia di denaro per le partecipanti: in palio 2 miliardi di premi

L'importante non è vincere, ma partecipare. Titola così Gazzetta.itin riferimento alla Champions League e, bilanci alla mano, non ha tutti i torti. Essere o meno in Champions, infatti, può fare la differenza dal punto di vista economico. Oltre alla crescita di immagine e di conseguenza di marketing di una bella avventura europea, ci sono i premi. In questo triennio, che finirà nel 2021, alle 32 squadre è stato distribuito un premio totale di 1,95 miliardi di euro. Chi vince ne intasca 100.