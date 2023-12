Che differenza tra casa e trasferta: il Napoli ha lo scarto più ampio nei top5 campionati europei

Il Napoli (-10) è la squadra che ha registrato la differenza negativa più ampia tra i punti guadagnati in gare casalinghe rispetto a quelli ottenuti in trasferta

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli (-10) è la squadra che ha registrato la differenza negativa più ampia tra i punti guadagnati in gare casalinghe rispetto a quelli ottenuti in trasferta in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: i partenopei hanno infatti raccolto solo sette punti in sette match al Maradona rispetto ai 17 guadagnati in otto partite fuori casa. A riportare il dato statistico è Opta.