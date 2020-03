Che fine ha fatto Allan? Mezzora negli ultimi due mesi: così ha perso il posto

Allan ha giocato l'ultima da titolare il 18 gennaio in casa con la Fiorentina. La sua partita durò un'ora, quando fu sostituito scappò via correndo negli spogliatoi, non salutò nessuno, neppure Gattuso. Da allora, in Serie A, quattro gare saltate, poi 4' con il Brescia e altri 10' col Torino. A questi, negli ultimi due mesi, si sono aggiunti i 7' con l'Inter a San Siro in Coppa Italia e i 10' col Barcellona al San Paolo. Per un totale di trentuno minuti in campo. Pochissimi, per uno come lui, da sempre titolare. Ora ha perso il posto. Ma vuole riscattarsi non appena - e se - riprenderà la stagione.