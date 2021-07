Che fine ha fatto Maksimovic

Svincolato, senza squadra, in attesa di proposte concrete. Estate insolita per Nikola Maksimovic, che si allena da solo aspettando tempi migliori. Il contratto col Napoli è scaduto e non c'è stata intesa per il rinnovo, troppo alte le richieste del centrale serbo che chiedeva oltre 2 milioni per prolungare. Adesso la situazione può cambiare. Se parte Luperto il Napoli avrà bisogno di un quarto centrale e Maksimovic può essere l'usato sicuro a patto che riveda le proprie richieste. Tutto dipenderà da cosa gli offriranno altre società.