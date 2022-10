Che succede a Mertens? Neppure un gol in Turchia dopo 7 partite

Lontano da Napoli Dries Mertens fatica a imporsi. Al Galatasaray è quasi sempre titolare ma non ha ancora segnato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Lontano da Napoli Dries Mertens fatica a imporsi. Al Galatasaray è quasi sempre titolare ma non ha ancora segnato e sta deludendo nonostante la sua squadra sia in testa alla classifica. Dopo 7 partite per un totale di 441' in campo il belga è ancora a quota zero gol. Certo deve ancora ambientarsi ma fa rumore la sua astinenza.