Che traguardo per Zielinski: 300 presenze con il Napoli

Con il match di Bergamo contro l’Atalanta, Piotr Zielinski ha raggiunto il traguardo delle 300 partite con la maglia del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Con il match di Bergamo contro l’Atalanta, Piotr Zielinski ha raggiunto il traguardo delle 300 partite con la maglia del Napoli. Zielinski è alla sua settima stagione in azzurro ed ha segnato 44 gol: 32 in Serie A, 5 in Champions League, 6 in Europa League e uno in Coppa Italia