Chelsea-Liverpool, Tuchel fa fuori Lukaku! Nei Reds 3 assenze eccellenti per Covid

Super sfida di Premier League in programma per le 17.30: a Stamford Bridge si sfidano Chelsea e Liverpool. Il Liverpool ha comunicato tre esclusioni eccellenti per l'imminente partita di Premier League contro il Chelsea. Come si apprende dai profili ufficiali di comunicazione dei Reds, per via di un tampone anti-Covid risultato sospetto positivo mancheranno all'appello Alisson in porta, Joel Matip in difesa e Roberto Firmino in attacco.

Per quanto riguarda il Chelsea, Lukaku non è stato nemmeno convocato per il big match contro i Reds. L'ex Inter ha pagato l'intervista rilasciata a Sky qualche giorno fa. Lo stesso tecnico dei Blues Tuchel, prima del match, ha spiegato ai microfoni di Sky Sport il motivo della sua scelta: "La cosa è diventata troppo grande, troppo rumorosa, così vicina alla partita, quindi ho deciso di proteggere la preparazione della gara".

Chelsea (3-4-3): Mendy; Chalobah, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kante, Kovacic, Alonso; Mount, Havertz, Pulisic. Allenatore: Tuchel.

Liverpool (4-3-3): Kelleher; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Fabinho, Henderson, Milner; Salah, Jota, Mane. Allenatore: Klopp.