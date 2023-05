Chelsea, rivoluzione Pochettino: via in 15, anche Koulibaly in uscita

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Rivoluzione Pochettino al Chelsea: 15 giocatori in lista d'uscita. Secondo il Daily Mail con l'arrivo di Mauricio Pochettino sulla panchina dei blues saranno molti i calciatori che dovranno andar via perché fuori dal suo progetto di rifondazione del club. La proprietà lo scorso anno ha investito ben 600 milioni di euro ma è fuori dalle competizioni europee. Tra coloro che andranno via c'è anche Joao Felix: notizia confermata dall'Atletico Madrid che ha la proprietà del cartellino del talento portoghese. "Ciao Felix", ha titolato Star Sport.

Per il Daily Mail, a lasciare Stamford Bridge saranno certamente Pierre-Emerick Aubameyang, Hakim Ziyech, Christian Pulisic, Edouard Mendy e Callum Hudson-Odoi, oltre ovviamente a Joao Felix. In forse anche César Azpilicueta, Marko Kovacic, Conor Gallagher, Trevoh Chalobah, Loftus-Cheek e N'Golo Kante. Potrebbe lasciare anche l'ex Napoli Kalidou Koulibaly, mentre farà certamente ritorno alla Juventus Denis Zakaria. (ANSA).