Ultim'ora Chi rientra per il PSV? Sky: McTominay recuperato! Hojlund non ce la fa

vedi letture

Archiviata la sconfitta contro il Torino, il Napoli guarda avanti e prepara la sfida di Champions League contro il PSV. Antonio Conte dovrà fare a meno ancora di Rasmus Hojlund, non convocato a causa del problema muscolare che lo tormenta da giorni. Al suo posto, dal primo minuto, dovrebbe tornare Lorenzo Lucca, pronto a guidare l’attacco azzurro in Europa.

Buone notizie invece per Scott McTominay: il centrocampista scozzese ha smaltito la ferita lacero-contusa alla caviglia e i sei punti di sutura. Conte potrà nuovamente contare sulla sua grinta e fisicità per il match europeo. L'ex Manchester United dovrebbe dunque essere convocato, vedremo se giocherà dall'inizio o meno. A riportare tutto è Sky Sport.