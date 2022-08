Chi vince lo Scudetto? Gli esperti a Tmw si dividono sulle milanesi: zero voti al Napoli

Tuttomercatoweb.com ha interpellato grandi firme, voci e commentatori per scoprire i loro pronostici su tanti temi in vista del campionato che sta per partire.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Chi vincerà lo Scudetto della stagione 2022/2023? Chi è la favorita, nel giorno della vigilia dell'inizio del campionato italiano? Tuttomercatoweb.com ha interpellato grandi firme, voci e commentatori per scoprire i loro pronostici su tanti temi in vista del campionato che sta per partire. Chi vince il titolo, chi va in Champions, rivelazioni, chi rischia, chi farà flop, chi sorprenderà: un racconto a puntate che parte da una domanda. Secca. Chi vincerà la Serie A 2022/2023? Chi vincerà lo Scudetto?

Romeo Agresti (Goal) - Inter

Alessandro Antinelli (Rai Sport) - Milan

Giovanni Capuano (Panorama) - Milan

Manuel Codignoni (Radio Rai) - Milan

James Horncastle (The Athletic) - Milan

Riccardo Mancini (DAZN) - Juventus

Matteo Moretto (Relevo) - Inter

Marco Piccari (TMW Radio) - Milan

Matteo Pinci (Repubblica) - Inter

Dario Ricci (Radio 24) - Inter

Sandro Sabatini (Mediaset) - Roma

Stefano Salandin (Tuttosport) - Milan

Paolo Tomaselli (Corriere della Sera) - Inter