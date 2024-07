Chi vincerà lo Scudetto? Inter favorita, la quota del Napoli di Conte

Il Napoli di Antonio Conte parte tra le favorite per il prossimo campionato secondo i bookmakers.

Il Napoli di Antonio Conte parte tra le favorite per il prossimo campionato secondo i bookmakers, anche il tecnico azzurro aveva risposto ad una domanda sull'argomento nella conferenza di ieri da Dimaro. Dopo un confronto sulle quote Serie A - scrive il sito scommesse.org - possiamo vedere come l’Inter continui ad essere la favorita assoluta per la vittoria finale, seguita a ruota dalle altre. Dietro ai nerazzurri, offerti mediamente a 1,70, si collocano, rispettivamente, Juventus, Napoli e Milan.

I bianconeri hanno una quota Scudetto media di 5.50 circa, così come il Napoli (offerto anche a 6), mentre la seconda stella dei rossoneri è offerta mediamente a 7.5. La vittoria dell'Atalanta, invece, tra 20 e 25 volte la posta, Roma tra 22 e 25, Lazio addirittura a 50. La Fiorentina di Commisso a 100.