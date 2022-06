Chiamatelo Air Victor: nessuno meglio di Osimhen per gol di testa

Il centravanti più forte nei colpi di testa della Serie A? Non ci sono dubbi: Victor Osimhen. L'ha dimostrato in campo e lo testimoniano anche i numeri.

Il centravanti più forte nei colpi di testa della Serie A? Non ci sono dubbi: Victor Osimhen. L'ha dimostrato in campo e lo testimoniano anche i numeri. Il nigeriano ha messo a segno 7 gol con incornate vincenti in campionato: uno in più di Ciro Immobile, due rispetto a Mattia Destro e Dusan Vlahovic, rispettivamente secondo e terzi di questa speciale classifica.