Chiesa, Politano e Zielinski (finalmente) gliel'hanno detto

Tutti lo hanno notato, in tv, ed è successo due volte. Chiesa è un talento, sta giocando benissimo, per la Juve è decisivo, ma spesso tende ad esagerare. Cade spesso e provoca. E' accaduto con due calciatori del Napoli che non sono rimasti a guardare nel secondo tempo.

La prima volta con Politano: l'esterno del Napoli subisce fallo da Chiesa, così lo sgambetta, Chiesa cade in modo esagerato, Politano glielo fa notare, come a dire: non fingere.

Poi Chiesa, in velocità, dopo una splendida azione personal,e frana su Zielinski, atterrandolo involontariamente. Il polacco si arrabbia perché Chiesa, talmente veloce, non s'accorge neppure della presenza degli avversari. E' una dote, un pregio, ma va gestita. Anche Zielinski, mentre si rialzava, gliel'ha fatto notare.