Ci pensa ancora Osimhen! Doppietta in 11', il Napoli sorpassa l'Udinese

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diciassette minuti nella ripresa e il Napoli ha ribaltato la partita. Ci pensa ancora Victor Osimhen, che dopo il gol dell'1-1 sfrutta al meglio un suggerimento di Di Lorenzo, che lo pesca in area e gli permette di girare in porta il pallone del 2-1. Doppietta per l'attaccante che vola a quota 15 gol in stagione, 11 in campionato. Il Napoli è avanti.