CIES, i migliori Under 23 d'Europa: Elmas primo in Serie A, valore di mercato alle stelle!

Il CIES Football Observatory ha pubblicato la classifica dei migliori Under 23 d'Europa, dando loro un valore di mercato, e a sorpresa al secondo posto nella categoria 'centrocampisti' c'è Eljif Elmas. Il macedone ha un valore di 70 milioni, al pari di Jones del Liverpool e Rice del West Ham. Soltanto Bellingham del Borussia Dortmund lo precede (120 milioni). L'ex Fenerbahce è al primo posto invece se si prendono in considerazione gli Under 23 della nostra Serie A, a pari merito con de Ligt.