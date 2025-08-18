Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Lukaku, che guaio! Il Napoli torna sul mercato"

A San Siro il Milan supera il Bari 2-0 e approda ai sedicesimi di Coppa Italia grazie alle reti di Leao e Pulisic. “Profumo di Milan”, titola l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sottolineando come la squadra di Max Allegri non abbia commesso passi falsi e si sia guadagnata la sfida contro il Lecce nel prossimo turno.

Di spalla laterale, spazio al caso Lukaku. L’attaccante ha accusato un problema fisico e cresce il timore che si tratti di un infortunio serio, con tempi di recupero lunghi. Uno scenario che ha già spinto il Napoli a guardarsi intorno sul mercato, alla ricerca di un attaccante disponibile, preferibilmente con la formula del prestito.