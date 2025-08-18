Corriere dello Sport su Lukaku: "Quattro nomi sulla lista del Napoli"
Si parla di mercato sulla prima pagina del Corriere dello Sport Stadio, con la Juventus che nelle ultime ore avrebbe messo gli occhi su un ex obiettivo del Napoli: Edon Zhegrova del Lille. Il giocatore piace alla dirigenze bianconera e potrebbe avere un costo contenuto vista la scadenza del contratto che lo lega al club francese prevista nel 2026. C'è però la concorrenza dell'Olympique Marsiglia, ma tutto dipenderà dalla cessione di Nico Gonzalez.
Si parla anche della situazione sul fronte Napoli, con il club in ansia per le condizioni fisiche di Romelu Lukaku. Big Rom potrebbe restare fuori più del previsto: oggi atteso il verdetto. Zirkzee, Mateta, Krstovic e Dovbyk le soluzioni per l'attacco di Conte. Stamattina visite a Roma per Gutierrez. Attesa per Juanlu, Elmas e Diouf.
