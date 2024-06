Clamoroso Ancelotti: "Il Real non parteciperà al Mondiale per Club, la Fifa se lo scordi!"

Carlo Ancelotti è stato categorico: "Il Real Madrid non parteciperà al prossimo Mondiale per Club".

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Carlo Ancelotti è stato categorico: "Il Real Madrid non parteciperà al prossimo Mondiale per Club". L'allenatore dei Blancos, che ne ha già vinti cinque di Mondiali, ha fatto valere le sue posizioni sulla questione. Continua la disputa tra Real e Uefa/Fifa dopo l'evoluzione della Superlega.

Queste le sue parole a Il Giornale (ha parlato anche di Napoli): "La Fifa se lo scorda, calciatori e club non parteciperanno a quel torneo. Una sola partita del Real Madrid vale 20 milioni e la Fifa vuole darci quella cifra per tutta la coppa. Negativo. Come noi altri club rifiuteranno l’invito".