Clamoroso da Roma: "ADL aveva contattato Gasperini prima di Allegri"
TuttoNapoli.net
Come rivelato da Ubaldo Righetti ai microfoni di Radio Romanista, prima di affondare il colpo su Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri, Aurelio De Laurentiis avrebbe tentato di convincere l’attuale tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini. Un approccio diretto da parte del presidente del Napoli, che però avrebbe ricevuto una risposta negativa.
Non si sarebbe trattato del primo tentativo del club azzurro. Già nel corso della stagione, infatti, il direttore sportivo Giovanni Manna aveva provato a sondare il terreno con l’allenatore giallorosso, senza però ottenere aperture. Anche in quell’occasione il tecnico avrebbe declinato l’interesse del Napoli, confermando la volontà di proseguire il proprio percorso nella Capitale.
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
Pubblicità
Notizie
PodcastItaliano, clamoroso retroscena Di Marzio: “Accordo totale con ADL, si libera dal Bologna e lo richiama per firmare…”
Copertina Accordo col Napoli? Allegri si fa una risata: "Io toglierei la notizia..." di Pierpaolo Matrone
Le più lette
In primo piano
Antonio NotoTuttonapoliPanchina Napoli, Italiano è il prescelto! Entro 48h deve liberarsi dal Bologna
Arturo MinerviniDa 0 a 10: i nomi dei falliti di Conte, il nome che scatenerebbe una rivolta, i 2 miliardi di ADL e l'incredibile dietrofront di Sarri
Antonio NotoLiveConte: "Lascio perché non sono riuscito a compattare l'ambiente! Nazionale? Chiacchiere!" ADL: "Dopo Bologna gli dissi di stare tranquillo"
Francesco CarboneCessione SSC Napoli, NY Times conferma: ADL ha rifiutato 2mld, ma fondo USA insisterà
Pierpaolo MatronePolitano: "Forse meglio il 4° Scudetto, perché più sofferto! Futuro? Spero di restare. Su Vergara e KDB..."
Pierpaolo MatroneSarri-Napoli, Sky: troppi tentennamenti, il club si sta irrigidendo! Virata su altri 3 nomi?
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com