Clamoroso da Roma: "ADL aveva contattato Gasperini prima di Allegri"

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Come rivelato da Ubaldo Righetti ai microfoni di Radio Romanista, prima di affondare il colpo su Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri, Aurelio De Laurentiis avrebbe tentato di convincere l’attuale tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini. Un approccio diretto da parte del presidente del Napoli, che però avrebbe ricevuto una risposta negativa.

Non si sarebbe trattato del primo tentativo del club azzurro. Già nel corso della stagione, infatti, il direttore sportivo Giovanni Manna aveva provato a sondare il terreno con l’allenatore giallorosso, senza però ottenere aperture. Anche in quell’occasione il tecnico avrebbe declinato l’interesse del Napoli, confermando la volontà di proseguire il proprio percorso nella Capitale.