Demme saluta l’Hertha Berlino, vuole tornare in Italia: piace a due club di Serie B

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Diego Demme è pronto a tornare sul mercato. Il centrocampista tedesco, 34 anni, lascerà l’Hertha Berlino alla scadenza del contratto

Diego Demme è pronto a tornare sul mercato. Il centrocampista tedesco, 34 anni, lascerà l’Hertha Berlino alla scadenza del contratto, prevista per l’estate, e si libererà a parametro zero. Secondo quanto riportato da RTL, il suo desiderio è chiaro: rientrare in Italia, paese in cui ha già vissuto alcune delle stagioni più significative della sua carriera.

Ritorno in Italia come priorità

L’esperienza a Berlino non ha rispettato le aspettative. Demme era arrivato all’Hertha nell’estate 2024 dopo gli anni al Napoli, ma in questa stagione ha totalizzato appena 15 presenze ufficiali, un bottino troppo ridotto per un giocatore alla ricerca di continuità. Il suo agente è quindi al lavoro per trovargli una nuova sistemazione, con la Serie B italiana in prima fila: Empoli e Cesena avrebbero già manifestato un interesse concreto. Restano invece sullo sfondo le sirene turche di Kasımpaşa e Sarıyer, destinazioni che al momento non sembrano convincere il centrocampista, determinato a dare priorità assoluta al ritorno in Italia.