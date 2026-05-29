Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: finale ritorno playoff Serie B
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In questo venerdì 29 maggio si gioca la finale di ritorno dei playoff di Serie B. In campo alle ore 20 il Monza, che sfida il Catanzaro
In questo venerdì 29 maggio si gioca la finale di ritorno dei playoff di Serie B. In campo alle ore 20 il Monza, che sfida il Catanzaro per un posto in Serie A. Di seguito la programmazione tv completa.
13.30 Montenegro-Italia (Europei Under 17) - RAIPLAY SPORT 1
18.00 Francia-Danimarca (Europei Under 17) - UEFA TV
20.00 Monza-Catanzaro (Finale ritorno playoff Serie B) - DAZN,SKY SPORT UNO, TV8 e LAB CHANNEL
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