Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: finale ritorno playoff Serie B

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: finale ritorno playoff Serie BTuttoNapoli.net
© foto di Federico Serra
Oggi alle 07:00Notizie
di Francesco Carbone
In questo venerdì 29 maggio si gioca la finale di ritorno dei playoff di Serie B. In campo alle ore 20 il Monza, che sfida il Catanzaro

In questo venerdì 29 maggio si gioca la finale di ritorno dei playoff di Serie B. In campo alle ore 20 il Monza, che sfida il Catanzaro per un posto in Serie A. Di seguito la programmazione tv completa.

13.30 Montenegro-Italia (Europei Under 17) - RAIPLAY SPORT 1

18.00 Francia-Danimarca (Europei Under 17) - UEFA TV

20.00 Monza-Catanzaro (Finale ritorno playoff Serie B) - DAZN,SKY SPORT UNO, TV8 e LAB CHANNEL