Clamoroso dall’Inghilterra: se salta ten Hag, il Man United pensa a Inzaghi come sostituto

vedi letture

Simone Inzaghi è emerso come serio candidato a diventare il prossimo allenatore del Manchester United in caso di licenziamento di Erik ten Hag.

Il Daily Star ha lanciato la bomba: Simone Inzaghi è emerso come serio candidato a diventare il prossimo allenatore del Manchester United in caso di licenziamento di Erik ten Hag. Come noto, la pesante sconfitta casalinga incassata dal tecnico olandese e i suoi Red Devils con il Tottenham ha fatto riemergere in superficie dei dubbi sulla sua gestione e, secondo il tabloid inglese, il comproprietario dello United, Sir Jim Ratcliffe, valuterà la posizione dell'ex tecnico dell'Ajax durante la pausa nazionali di ottobre.

In due gare il verdetto

Saranno vitali i prossimi due impegni del Manchester United, contro il Porto in Europa League giovedì prima di affrontare l'Aston Villa in campionato. Ten Hag ha bisogno di raccogliere risultati positivi per rimanere in carreggiata, avendo vinto solo 2 delle ultime 7 partite in tutte le competizioni e con il 12° posto in Premier League a far storcere il naso dei tifosi. Sembra quasi un paradosso considerando il prolungamento di contratto attuato in estate, per questo prima di prendere qualsiasi decisione Ratcliffe si confronterà con i Glazer e i dirigenti (Dan Ashworth e Omar Berrada).

Nome dalla Serie A

Ma una cosa è certa: se lo United non cambierà passo, la società inglese potrebbe effettivamente optare per l'esonero di Ten Hag. E in tal caso, come anticipato, Daily Star rivela che i due nomi in pole position sarebbero l'ex c.t. dell'Inghilterra Gareth Southgate e appunto Simone Inzaghi. I dirigenti dei Red Devils sono rimasti impressionati dal lavoro svolto dal tecnico dell'Inter da quando ha firmato nel 2021, con 5 trofei tra cui lo scudetto della scorsa stagione. Senza dimenticare il raggiungimento in finale di Champions League del 2023 a Istanbul, persa poi col Manchester City. Al momento Inzaghi è sotto contratto con il club nerazzurro fino al 2026.