Clamoroso Times: a giorni la UEFA deciderà sull'esclusione di Israele

vedi letture

Notizia importantissima raccontata in esclusiva dal The Times. La prossima settimana la UEFA, si legge, si riunirà per prendere una decisione in merito alla possibile sospensione di Israele dalle sue competizioni. La scelta di trattare il tema arriva dopo che l'ONU, nei giorni scorsi, aveva concluso come Israele stesse commettendo un genocidio a Gaza, invitando la stessa UEFA e la FIFA a prendere provvedimenti. E anche la maggior parte dei membri esecutivi e delle Federazioni starebbero spingendo per l'esclusione di Israele seguendo la strada tracciata con la sospensione della Russia dopo l'invasione dell'Ucraina.

L'eventuale decisione della UEFA di escludere Israele, viene spiegato, creerebbe pressioni anche sulla FIFA. Il problema qua è di natura politica: il presidente Gianni Infantino è infatti in ottimi rapporti con Donald Trump, col presidente USA che sarebbe in forte disaccordo nell'eventuale decisione di un'esclusione di Israele a pochi mesi dal Mondiale che sarà ospitato proprio dagli Stati Uniti insieme a Messico e Canada. Nel caso in cui la UEFA optasse per l'esclusione, ad ogni modo, Israele sarebbe comunque impossibilitata a qualificarsi per il Mondiale 2026, alleggerendo così la responsabilità di una scelta della FIFA.

La Nazionale israeliana, a corredo della notizia, ricordiamo essere attualmente nel girone di qualificazione insieme all'Italia e attualmente si trova al terzo posto alle spalle della capolista Norvegia e proprio degli azzurri.