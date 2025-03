Clamoroso Insigne: era quasi fatta per l'addio al Toronto

vedi letture

È stato a un passo dall'addio, forse nella sua stagione più complicata. Ma la pausa delle nazionali potrebbe cambiare tutto. Lorenzo Insigne è ancora ai margini del progetto del Toronto, molto probabilmente le strade del giocatore e del club si separeranno a fine stagione, ma nei prossimi giorni l'ex Napoli potrebbe scendere per la prima volta in campo in una stagione in cui anche i tifosi lo hanno preso di mira.

Il campionato statunitense andrà avanti anche in questa pausa, considerate le tante assenze Insigne potrebbe trovare spazio: non è escluso dunque che ci possa essere una sorpresa negli ultimi mesi a Toronto del giocatore azzurro. Come si legge su Tmw, tante le squadre interessate a Insigne nella scorsa sessione di mercato, ma le trattative con Venezia, Valladolid e Sivasspor, sono naufragate ancor prima di concretizzarsi. Nei giorni scorsi è saltato anche un trasferimento al Dc United, ma nelle ultime ore potrebbe esserci un cambio di vedute.