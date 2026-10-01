Clamoroso James Rodriguez: ha sfiorato il Napoli per la seconda volta

James Rodríguez ha sfiorato Napoli per la seconda volta nella sua carriera. La prima risale al 2019, quando il colombiano fu vicino al club azzurro durante la gestione di Carlo Ancelotti, senza però arrivare alla firma. Oggi, a distanza di sette anni, il fantasista avrebbe potuto incrociare nuovamente il Napoli, questa volta da avversario per un allenamento congiunto. James, infatti, è stato vicino all’Avellino, club che domani affronterà gli azzurri a Castel Volturno. La trattativa con la società irpina è stata concreta e, per alcuni giorni, sembrava esserci la possibilità di portare in Serie B il giocatore.

Dall’Avellino alla Colombia

A confermare il retroscena è stato il direttore sportivo dell’Avellino, Mario Aiello, spiegando che il club aveva percepito la concreta possibilità di chiudere l’operazione. "Ci sono stati almeno un paio di giorni in cui avevamo la percezione che la cosa si potesse fare", ha raccontato. Poi, però, la situazione è cambiata: l’inserimento dell'Atlético Nacional. ha spinto Rodríguez a scegliere di restare nel proprio Paese. Così il possibile trasferimento all’Avellino è sfumato e il colombiano non sarà domani a Castel Volturno per affrontare il Napoli. Un incrocio che, per la seconda volta, è rimasto soltanto sfiorato.