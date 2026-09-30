Ufficiale CR7 lascia la nazionale, la risposta del Portogallo: il comunicato

Cristiano Ronaldo lascia il ritiro del Portogallo: la Federazione conferma ufficialmente la partenza di CR7 da Copenaghen.

La Federcalcio portoghese interviene sul caso Cristiano Ronaldo dopo la decisione del fuoriclasse dell’Al Nassr di abbandonare il ritiro della Nazionale a Copenaghen. Dopo le dichiarazioni dello stesso CR7 e la conferenza stampa del commissario tecnico Jorge Jesus, la Federazione ha diffuso una nota ufficiale per confermare la partenza del capitano e ribadire che la preparazione alle prossime partite proseguirà regolarmente con gli altri 24 calciatori convocati.

Cristiano Ronaldo lascia il ritiro: il comunicato ufficiale del Portogallo

“La Federazione portoghese di calcio informa che il calciatore della Nazionale portoghese Cristiano Ronaldo ha lasciato il ritiro della Seleção, in corso a Copenaghen. La preparazione delle partite contro la Danimarca e la Norvegia, quest’ultima in programma allo Stadio do Dragão, proseguirà secondo quanto previsto con gli altri 24 giocatori convocati. Tutta la delegazione mantiene la massima concentrazione sui prossimi impegni della Nazionale e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati”.