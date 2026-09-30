Stadio Maradona, piano di riqualificazione dell'area antistante Curva B e Tribune: i dettagli

Maradona, allo studio la riqualificazione dell’area di Curva B e Tribune con nuovi parcheggi gratuiti per i motorini.

Nuovo intervento allo studio nell’area dello stadio Diego Armando Maradona. Su iniziativa degli assessori Edoardo Cosenza, con delega alle Infrastrutture, e Antonio De Iesu, responsabile di Polizia Locale e Legalità, si è svolto un incontro operativo dedicato alla razionalizzazione e alla riqualificazione degli spazi compresi tra la sede di Ingegneria della Federico II di via Claudio e gli ingressi dei settori Curva B e Tribune dell’impianto di Fuorigrotta. Al confronto hanno partecipato rappresentanti della Polizia Locale, del servizio Viabilità del Comune e il presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze Fondamentali dell’Università Federico II, Andrea Prota.

Maradona, allo studio nuovi stalli gratuiti per i motoveicoli

Al termine della riunione è stato dato mandato di avviare immediatamente l’esame dello stato dei luoghi, con l’obiettivo di arrivare in tempi brevi a una proposta operativa. Il progetto dovrà puntare alla riorganizzazione dell’area pedonale e alla valorizzazione dello spazio pubblico, prevedendo anche il maggior numero possibile di stalli gratuiti, con strisce bianche, destinati ai motoveicoli. L’intervento punta così a migliorare mobilità, vivibilità e sicurezza dell’area a beneficio di studenti, residenti e dei numerosi tifosi che raggiungono il Maradona in occasione delle partite.