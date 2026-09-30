Euro 2032, avanti col Maradona: escluso il progetto del nuovo stadio di ADL

Euro 2032, il Maradona tra i dossier inviati alla UEFA. Escluso il progetto del nuovo stadio di De Laurentiis.

La FIGC ha trasmesso alla UEFA i dossier relativi ai 14 stadi di 13 città italiane potenzialmente candidabili a ospitare le partite di Euro 2032, manifestazione che l’Italia organizzerà insieme alla Turchia. Sarà adesso la UEFA a verificare la conformità dei progetti e il rispetto dei requisiti richiesti per ciascun impianto. Conclusa questa fase, la FIGC potrà individuare le cinque sedi italiane definitive. Nell’elenco figurano Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma con due impianti, Salerno, Torino e Verona. Proprio Verona rappresenta una delle novità, grazie al progetto da circa 300 milioni di euro per il nuovo Bentegodi.

Napoli, avanti il Maradona: fuori il progetto del nuovo stadio di De Laurentiis

Per Napoli il dossier trasmesso alla UEFA riguarda dunque lo stadio Diego Armando Maradona, mentre resta fuori il progetto per un nuovo impianto sostenuto dal presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riportato, quest’ultima ipotesi non sarebbe arrivata a uno stadio progettuale sufficientemente avanzato: al momento ci sarebbe una lettera d’intenti tra De Laurentiis e Q8, proprietaria dell’area individuata, ma non ancora un piano operativo. Tra gli esclusi figura anche il progetto relativo allo stadio Flaminio sostenuto dal presidente della Lazio Claudio Lotito. Il prossimo passaggio sarà quindi la valutazione della UEFA, prima della scelta finale delle cinque città italiane.