Ufficiale Clamoroso Ronaldo lascia il Portogallo: “A tempo debito dirò le ragioni”

Cristiano Ronaldo lascia il ritiro del Portogallo e annuncia che spiegherà successivamente le ragioni della decisione.

Arrivano direttamente da Cristiano Ronaldo le prime parole dopo il caso esploso nel ritiro del Portogallo. Il fuoriclasse dell’Al Nassr ha deciso di lasciare il ritiro della Nazionale dopo la conferenza stampa del commissario tecnico Jorge Jesus e un colloquio con il presidente della Federcalcio portoghese. Una decisione comunicata dallo stesso CR7 attraverso i propri canali social, dopo l’assenza dall’allenamento della vigilia che aveva già alimentato interrogativi sulla sua situazione.

CR7 rompe il silenzio: “Ho deciso di lasciare il ritiro della nazionale”

Ronaldo ha pubblicato su Instagram una fotografia con la maglia del Portogallo, accompagnandola con un messaggio nel quale ha rinviato a un secondo momento la spiegazione delle ragioni della sua scelta: “Dopo la conferenza stampa dell'allenatore della nazionale e dopo una conversazione con il Presidente della Federcalcio Portoghese, ho deciso di lasciare il ritiro della nazionale. A tempo debito dirò a tutti i portoghesi le ragioni che mi hanno spinto a lasciare la nazionale, a cui mi sono sempre dedicato. Ora è il momento di augurare buona fortuna al Portogallo e a tutti i miei compagni di squadra”.