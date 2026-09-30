Napoli-Frosinone, trasferta a rischio: prime restrizioni per i tifosi ospiti al Maradona

Napoli-Frosinone sotto osservazione: prime restrizioni per i tifosi ospiti in attesa delle decisioni definitive.

In vista di Napoli-Frosinone, in programma sabato 10 ottobre 2026 alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno ha iniziato a definire i profili di rischio e le misure organizzative per la sfida. L’incontro è stato inserito tra quelli caratterizzati da profili di attenzione e, su indicazione della Questura competente, sono state suggerite in sede di GOS alcune prescrizioni specifiche riguardanti soprattutto la presenza dei sostenitori ospiti.

Napoli-Frosinone, le misure previste per il settore ospiti

Per i residenti nella provincia di Frosinone, la vendita dei biglietti dovrebbe essere consentita esclusivamente per il settore ospiti e soltanto ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Frosinone Calcio. Tra le indicazioni figurano inoltre l’implementazione complessiva del servizio di stewarding all’interno dell’impianto e il rafforzamento dei controlli, con particolare attenzione alle attività di prefiltraggio e filtraggio. Si attendono adesso i successivi passaggi formali e le determinazioni definitive del CASMS e delle autorità competenti, che definiranno le modalità della prevendita per i tifosi giallazzurri intenzionati a seguire la squadra al Maradona.