Clamoroso: maxi operazione anti droga, arrestato il procuratore capo AIA D’Onofrio

Già oggi in Comitato nazionale, il presidente Trentalange avrebbe annunciato le dimissioni di D’Onofrio, senza entrare nel merito

TuttoNapoli.net

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Maxi operazione anti droga in Lombardia con il procuratore capo dell’AIA, Rosario D’Onofrio, tra i 42 arrestati. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it tutto risale a due giorni fa, in un'operazione condotta dalla Guardia di Finanza nell’ambito dell’inchiesta della Dda milanese per traffico internazionale di droga.

I vertici dell’Aia hanno appreso con stupore e sgomento la notizia. Già oggi in Comitato nazionale, il presidente Trentalange avrebbe annunciato le dimissioni di D’Onofrio, senza entrare nel merito delle motivazioni. Secondo le indagini condotte dalla Dda dal 2019 al 2021, i 42 arrestati (italiani, albanesi e spagnoli) avrebbero introdotto in Lombardia oltre sei tonnellate di marijuana e hashish. Durante l’operazione è stata sequestrata quasi mezza tonnellata di droga, più mille ricariche per sigarette elettroniche a base di cannabinoidi.