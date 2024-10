Clamoroso Walker: rischia una multa per aver urinato in strada

Kyle Walker ci è ricascato. Il difensore del Manchester City è stato sorpreso a urinare per strada e adesso rischierebbe una multa: secondo il Daily Mail, il terzino inglese si sarebbe recato in un bar con un gruppo di amici dopo il pareggio con il Newcastle di sabato scorso e, intorno alle 23.30, avrebbe lasciato il locale per poi espletare il bisogno fisiologico contro un muro vicino.

Il tabloid mostra le foto del momento imbarazzante e ricorda che il consiglio comunale di Manchester vieta questo tipo di comportamento: i trasgressori rischiano una multa di 150 sterline, circa 180 euro. Walker, che guadagna più di 190mila euro a settimana, era già stato sorpreso a urinare in un luogo pubblico nell'aprile 2022, davanti a un albergo, poche ore dopo la sconfitta dei Citizens contro il Liverpool nella semifinale di FA Cup.

Ricordiamo che Kyle Walker è al centro di un triangolo amoroso che ha fatto discutere in Inghilterra. Il giocatore ha quattro figli con sua moglie, Annie Kilner, e due con la sua amante, Lauryn Goodman. La stampa inglese ha rivelato di recente che Annie Kilner - che ha scoperto solo di recente la relazione extraconiugale - chiede 18 milioni di euro (metà patrimonio del calciatore) per concedere una seconda possibilità.

