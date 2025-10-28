CLASSIFICA - Aspettando la Roma, il Napoli passa a Lecce e stacca i giallorossi: +3!

Oggi alle 20:27Notizie
di Antonio Noto

Il Napoli si lascia alle spalle il mal di trasferta e conquista tre punti preziosi al Via del Mare di Lecce, dove basta un gol di Zambo Anguissa per avere ragione della squadra di Di Francesco, che recrimina per un calcio di rigore fallito da Camarda sullo 0-0. Con questo successo gli azzurri ritrovano la vetta solitaria della classifica, aspettando la Roma, con tre punti di vantaggio sui giallorossi. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.

1. Napoli - 21 punti (9 partite)
2. Roma - 18 (8)
3. Milan - 17 (8)
4. Inter - 15 (8)
5. Bologna - 14 (8)
6. Como - 13 (8)
7. Atalanta - 12 (8)
8. Juventus - 12 (8)
9. Udinese - 12 (8)
10. Lazio - 11 (8)
11. Cremonese - 11 (8)
12. Torino - 11 (8)
13. Sassuolo - 10 (8)
14. Cagliari - 9 (8)
15. Parma - 7 (8)
16. Lecce - 6 (9)
17. Verona - 5 (8)
18. Fiorentina - 4 (8)
19. Pisa - 4 (8)
20. Genoa - 3 (8)