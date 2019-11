CLASSIFICA - Cagliari momentaneamente terzo. La Fiorentina resta a -3 dal Napoli

Dopo l'anticipo delle 12.30 tra Cagliari e Fiorentina che ha visto la vittoria dei sardi per 5-2 sui viola, la squadra di Maran, in attesa delle restanti gare si porta momentaneamente al terzo posto in classifica a quota 24 punti. La Fiorentina manca la possibilità di agganciare il Napoli al settimo posto e resta a -3 dagli azzurri a quota 16 punti